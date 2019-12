La "Bande des marteaux", des dealers français à la conquête du marché belge

Les autorités policières et judiciaires avaient l’habitude d’observer des réseaux français qui importaient de la drogue en provenance de Belgique. Mais particulièrement depuis deux ans, la tendance semble s’inverser. Preuve en est : la "Bande des marteaux" a été démantelée début décembre 2019. Il s’agissait de dealers français, qui avaient pris leurs quartiers à Tournai, Mouscron et même jusqu’à Gand.

"D’habitude, les réseaux français importent de la drogue depuis la Belgique ou de Pays-Bas, explique Loïc Barbotte, chef adjoint de la sûreté départementale du Nord. C’est la première fois qu’on trouve cela dans une enquête judiciaire". Grâce à la coopération entre les parquets et les polices des deux côtés de la frontière, six personnes ont été interpellées en région lilloise le 2 décembre dernier. On a retrouvé notamment 17 kilos d’héroïne, mais aussi de la cocaïne et du cannabis.

Ils se sont baptisés eux-mêmes la "Bande des marteaux". Leur méthode : vendre et stocker leurs marchandises dans des appartements belges."Au départ, il s’agit d’appartements occupés par des toxicomanes tournaisiens. Ils mettent leurs logements à disposition des dealers français, en échange de doses de drogues ou alors d’argent" détaille Philippe Hooreman, commissaire à Tournai. Le trafic était d’une grande ampleur. "En 13 mois, on a mené 17 opérations, qui ont permis 88 interpellations. 34 individus se sont retrouvés sous mandats d’arrêts, 9 mineurs ont été placés en IPPJ".

Les deux chefs de la "Bande des marteaux" sont désormais derrière les barreaux, ils risquent jusqu’à 10 ans de prison.