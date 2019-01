La 6ème édition des "Beffrois de cristal" a mis quatre Carolos à l'honneur

La sixième cérémonie des "Beffrois de cristal" s'est déroulée mardi soir au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Une cérémonie pour récompenser des Carolos qui se sont illustrés l'année dernière. Pour cette édition, quatre lauréats ont été mis à l'honneur. Et parmi eux, on retrouve un rappeur: JeanJass.

JeanJass, alias Jassim Jean Ramdani, né d’un père marocain et d’une mère belge, est un enfant de Charleroi. JeanJass qui trouve son public sur les scènes européennes et qui devient l'ambassadeur de sa ville natale. Amateur de rap et de cuisine, présent sur Youtube, l'artiste attaquera sa tournée française par le Zenith de Lille, en mars.

Le Gymnos également primé

Le Gymnos, ce sont 600 membres qui s'entraînent toute l'année… un club qui est orienté "sport pour tous" et qui ne fait pas de différence sociale. Une belle histoire qui continue et qui attire près de 4000 personnes lors du Top Gym, l'événement international carolo.