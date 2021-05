La 43e édition de la brocante de Temploux est annulée

Les fêtes de Wallonie ont le sourire mais on déchante du côté de la brocante de Temploux. La nouvelle est tombée ce mercredi, elle est annulée.

Appliquer la distanciation : mission impossible

Les organisateurs justifient cette annulation par le fait qu’il serait, par exemple très compliqué de faire appliquer la distanciation de 1,5 m à tous les visiteurs et de leur imposer une demi-heure sur le site maximum. Difficile aussi d’envisager un circuit de 6 km en sens unique sécurisé avec des contrôles alors que les points d’entrée possibles sont très nombreux pour les 50.000 visiteurs quotidiens.

Le système de test rapide tombe à l’eau

L’événement attire généralement 20% d’étrangers qui devront montrer patte blanche. Comment s’assurer qu’ils sont bien en règles sur le plan sanitaire ? Un système de test rapide sur place pourrait être envisagé mais ce serait lourd et coûteux avec le risque de provoquer des files aux entrées du site.

Une autre option était d’organiser une version plus light avec moins de brocanteurs. Mais à qui donner la priorité et comment organiser la sélection ? Les organisateurs expliquent, dans un communiqué, qu’une telle adaptation risquait également de mettre en péril la qualité et la renommée de l’événement.