La 41e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve aura lieu les 24 et 25 octobre

Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, un des événements les plus importants du folklore étudiant en Belgique, aura lieu les mercredi et jeudi 24 et 25 octobre. Après une 40e édition qui avait dû composer avec des contraintes fortes en matière de sécurité, les organisateurs ont pu revoir le dispositif pour cette 41e édition, en concertation avec la Ville et l'UCLouvain. Trois zones de concerts seront cloturées par des barrières, avec des accès sécurisés et interdiction des sacs à dos sur place. Mais le périmètre plus large de la fête ne sera protégé que par des dispositifs contre les voitures-béliers.

La volonté du Centre sportif étudiant (CSE Animations), qui organise l'événement, était de faire revenir la course au centre de Louvain-la-Neuve et ce sera le cas: le parcours des vélos fera le tour de l'Aula Magna, et les vélos folkloriques emprunteront un bout de la Grand-Place. De plus, les barrières Herras défendant les périmètres clos ne seront plus bâchées comme c'était recommandé l'an dernier vu le niveau de la menace terroriste.

Ce sont les vélos de 82 équipes qui s'élanceront de la Grand-Place, mercredi sur le coup de 13h: 22 vélos sont inscrits dans la catégorie humanitaire, sept dans la catégorie course, 10 vélos ASPU (une catégorie pour le personnel de l'UCLouvain) et 43 vélos folkloriques.

Des animations, concerts, et événements destinés à un public varié (voisins, enfants, ado, étudiants) sont prévus tout au long de la course dans plusieurs endroits de la ville universitaire. Et la tête d'affiche du traditionnel concert précédant l'arrivée, jeudi matin sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve, est cette année Colonel Reyel.