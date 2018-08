La 3e édition des Scottish Days se tient ce week-end à la ferme d'Hougoumont

Les Scottish Days se déroulent samedi et dimanche à la ferme d'Hougoumont, à Braine-l'Alleud. La manifestation avait attiré 8.000 personnes l'an dernier malgré une météo très écossaise, et les principaux ingrédients restent les mêmes pour cette édition: l'affrontement de plusieurs équipes lors de highland games, un campement médiéval, la présence d'artisans spécialisés, un concours international pour tester l'habileté des chiens de berger à diriger un troupeau de moutons, etc.

L'objectif des organisateurs est de plonger le public dans l'ambiance de l'Écosse en partageant les coutumes, la cuisine, la manière de vivre et les traditions des Écossais. Des représentants de plusieurs clans écossais, dont le clan Hay, seront présents à Hougoumont.

Il rendront d'ailleurs hommage aux soldats écossais qui sont morts au combat en 1815, la ferme d'Hougoumont étant un des hauts lieux de la bataille de Waterloo.

Ils ont également prévu, en plus de la présentation des clans écossais, diverses initiations: au langage gaélique, à la fabrication de kilt, à la danse, à la cornemuse... Les organisateurs ont également maintenu, pour le public mais uniquement sur réservation, une activité qui a connu un beau succès lors des deux précédentes éditions: la célébration par des prêtres forgerons de mariages clandestins dans la chapelle d'Hougoumont, en référence aux mariages clandestins de Gretna Green.

Lors de ces troisièmes Scottish Days, le public pourra également assister à des spectacles de danse, des concerts de cornemuse ou encore approcher de près les impressionnants lévriers d'Écosse, une race de chiens vieille de plus de 2.000 ans.