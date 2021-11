La 10e édition du KIKK festival démarre à Namur, la Belgique s’investit de plus en plus dans le numérique

Le KIKK, le festival du numérique et de l’innovation fait son retour en 2021 dans les rues de Namur pour célébrer sa 10e édition. Au fil des ans, le festival s’est développé et à surtout vu son public évoluer. "On sent que le public qui vient maintenant n’est plus le même qu’il y a dix ans, il a un autre niveau d’éducation par rapport aux enjeux" détaille Gilles Bazelaire, directeur du KIKK. "On est un accélérateur important depuis dix ans, même si on n’est pas le seul organisme qui travaille à faire passer les cultures numériques. On le voit, notre territoire s’élève. Il y a six – sept ans, quand on a créé l’espace Market sur le festival, on avait du mal à trouver des acteurs Belges. Aujourd’hui une petite quinzaine de stands sont du terroir".