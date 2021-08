L’Université Libre de Bruxelles (ULB) accueille une antenne de vaccination fixe sur son campus

►►► À lire aussi : Annemie Schaus, rectrice de l’ULB : "Les jeunes ne sont pas je-m’en-foutistes"

Dans un premier temps, l’initiative coordonnée de la commune d’Ixelles, de l’ULB et de la Commission communautaire commune (Cocom) vise la communauté estudiantine. L’Université est un lieu de rencontre et de diversité. La nouvelle antenne de vaccination se veut ouverte à tous. Les étudiants non belges et le personnel auront donc également la possibilité, s’ils le souhaitent, de se faire vacciner. L’ULB fournira des équipes médicales et paramédicales et la Cocom s’occupera de l’approvisionnement logistique en vaccins. Le ou les vaccin(s) qui sera/seront prescrit(s) sur place est/sont encore à déterminer.