L'Université des Enfants de Charleroi a repris ses ateliers du mercredi

Après de longs mois d’arrêt, les ateliers du mercredi après-midi proposés par L’UDEC, (l’Université des Enfants de Charleroi) ont repris. Mis sur pied en 2019 par l’ULB, l’U-Mons et l’Université Ouverte de Charleroi, ces ateliers, donnés par des professeurs d’université, permettent à des dizaines de petits carolos de 6 à 12 ans de répondre à toutes une série de questions du quotidien.

"Cette semaine, 4 ateliers sont au programme, détaille, ce mercredi, Claire Berrier, la coordinatrice de l’université des enfants de Charleroi. Et à l’entrée de chacun de ceux-ci, on affiche une question à laquelle les enfants et leur professeur vont tenter de répondre via des observations, des expériences, des jeux. Toutes les facultés universitaires collaborent à ces ateliers. C’est ainsi que l’on balaye très large dans les thématiques abordées. On parle biologie, physique, chimie tout autant que sociologie, philosophie ou encore astrologie, sciences politiques ou architecture."

Comment une mouche peut-elle s’accrocher au plafond ? Les microbes sont-ils tous dangereux ? Comment parlons-nous ? Comment penser comme un philosophe ? Voilà pour les questions du jour. Mais au-delà de l’éveil à la curiosité, ces ateliers ont aussi un autre objectif.

"Nous voulons rendre l’université accessible au plus grand nombre, poursuit Claire Berrier. Avec ces ateliers pour les plus jeunes, l’idée est de démystifier l’institution et d’augmenter le champ des possibles pour certains de ces enfants. Charleroi est une région où le pourcentage de jeunes qui font des études supérieures est plus faible que la moyenne. Les accueillir, ici, montrer que c’est tout à fait accessible, est donc très important."

Ces ateliers sont donc gratuits et ont lieu tous les mercredis après-midi. La liste des thématiques, des questions posées ainsi que les informations pratiques sont disponibles sur le site udecharleroi.be et sur la page Facebook de l’UDEC. Des permanences téléphoniques sont aussi organisées au 0483/14.32.52.