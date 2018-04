L'université de Namur veut organiser des masters en droit et en pharmacie

Les universités et les hautes écoles ont déposé à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares) un catalogue des nouvelles formations qu'elles souhaitent organiser à l'avenir. La liste est longue comme un jour sans pain, plus de 200 baccalauréats et masters en plus de ceux qui sont déjà proposés actuellement !

Dans ce concert de demandes, l'université de Namur joue sa partition. "Nous avons introduit une dizaine de demandes, explique le recteur Naji Habra. Certaines sont prioritaires pour nous, principalement un master en droit et un master en pharmacie."

L'université de Namur organise déjà un baccalauréat dans ces deux branches mais n'est pas habilitée à proposer le deuxième cycle. Du coup, des centaines d'étudiants, une fois le bac en poche, s'en vont chaque année poursuivre leurs études dans d'autres universités, principalement à l'UCL. "Aujourd'hui, il est normal que les étudiants circulent et ne fassent pas tout leur cursus dans la même université, constate Naji Habra. Mais pouvoir organiser le 1er cycle et le 3e cycle (ndlr le niveau du doctorat) dans une branche mais pas le 2e, c'est très pénalisant".

Vers un grand marchandage ?

La demande de l'Université de Namur est d'autant plus pressante que la limitation du nombre d'étudiants en médecine et en médecine vétérinaire va faire perdre des centaines d'étudiants à Namur dans les années qui viennent. Et comme les universités sont financées au nombre d'étudiants, le manque à gagner se chiffre en millions d'euros.

Mais les universités et les hautes écoles doivent se mettre d'accord entre elles avant que la Fédération Wallonie-Bruxelles accepte de financer les nouvelles formations. On imagine que l'UCL n'accueillent pas les demandes de l'U Namur avec enthousiasme. Mais l'UCL, comme les autres universités et hautes écoles, a elle-même déposé sur la table beaucoup de demandes de nouvelles formations, notamment pour s'implanter à Charleroi. Il y a du marchandage dans l'air...