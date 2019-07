L'Union wallonne des entreprises déménage

Adieu Wavre, bonjour Louvain-la-Neuve et le parc scientifique de l'UCLouvain ! Installée depuis 25 ans le long de la N4, dans l'un des zonings wavriens, l'UWE s'apprête à déménager (au mois d'octobre) de quelques centaines de mètres… Soit 1400 m² de bureaux adossés à un club d'affaires, le Cercle du Lac. Mais pour Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises, cette implantation à Louvain-la-Neuve est une très bonne chose.

"On se réjouit de s'installer à Louvain-la-Neuve, une ville importante en termes d'entreprises, en termes scientifiques (nos nouveaux bureaux sont implantés dans un parc comportant plusieurs entreprises très innovantes) ; et puis, c'est une ville universitaire ! L'UCLouvain a énormément de liens avec le monde de l'entreprise, via des projets de recherche. Cet aspect est très important pour nous qui recommandons tout le temps d'augmenter le lien entre entreprises et université ; et qu'au-delà de la recherche fondamentale, on ait de plus en plus de recherche appliquée, de projets communs et de synergies. Louvain-la-Neuve l'a d'ailleurs très bien compris de son côté. Et le fait que, dorénavant, l'UWE soit au milieu de cette dynamique est quelque chose de crucial !"