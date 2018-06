L'une des deux ailes du Musée Wellington rouvre au public

Bernadette Raeymaekers et Etienne Claude, respectivement présidente et directeur du Musée Wellington à Waterloo. - © RTBF

Des travaux qui étaient devenues indispensables, selon Bernadette Raeymaekers, la présidente du Musée. "La création du musée date de 1957 et les derniers réaménagements, de la fin des années 70/début des années 80. Entre temps, la poussière s’était bien installée, la peinture était défraichie… Et, surtout, le bâtiment n’était plus aux normes, notamment en matière de sécurité. Là, les salles sont réaménagées, en référence à l’une des nations ou l’un des belligérants. Vous avez bien sûr la chambre du Duc de Wellington ; la salle juste après lui est également consacrée (la vie du Duc avant et après la bataille) ; une autre salle est consacrée au Prince d’Orange. Blücher est également évoqué. Et on finit avec une évocation des soins aux blessés."