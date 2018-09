L'UNamur installe un observatoire astronomique sur le toit de sa faculté des sciences

La coupole astronomique est arrivée des Etats-Unis en pièces détachées, comme un meuble en kit... Et c'est l'entreprise de toitures Pierrard, de Sambreville, qui est chargée de l'assemblage. "En principe, il n'y a plus qu'à boulonner, sourit le responsable technique de l'entreprise, Jean-François Romedenne... Mais je peux vous dire que c'est plus compliqué qu'un meuble Ikéa !"

Dans quelques jours, si tout va bien, la coupole sera hissée sur le toit de la faculté des sciences. "Sur une tour qui a accueilli une telle coupole dès la fin du 19e siècle, à l'époque où le bâtiment était un collège jésuite, explique le coordinateur scientifique du projet André Fuzfa. Mais l'observatoire a été démantelé à la fin des années 60'."

Très fréquent au 19e siècle, les observatoires astronomiques sont devenus plus rares aujourd'hui dans les universités. Les chercheurs utilisent plus volontiers des équipements installés en altitude, dans des régions plus propices à l'observation, comme le Cerro Paranal au Chili.

"C'est plutôt un projet pédagogique et d'éveil aux sciences, explique A Fuzfa. Malgré la pollution lumineuse de la ville, avec de bons télescopes il est possible d'observer beaucoup de choses dans le ciel : la lune, les planètes, les étoiles, les galaxies..."

L'inauguration de l'équipement n'est pas prévue avant le printemps prochain.