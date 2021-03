L'Umons va déployer une partie de ses Facultés dans l'ancien building de la banque Fortis

Récemment devenue propriétaire de l’ancien building de la banque BNP Paribas-Fortis situé à l’angle de l’avenue Frère Orban et de la rue des Arquebusiers, l’UMons poursuit son redéploiement en centre-ville pour faire face à l’augmentation du nombre de ses inscriptions.

"Dès la rentrée 2021-2022, l’ancien building de la Générale aura fait l’objet d’une profonde rénovation nécessitant un investissement de l’ordre de 9 millions et qui vise à y héberger une bonne partie des enseignements et des services administratifs et de recherche de notre Ecole de Droit et de notre Ecole des Sciences Humaines et Sociales" confie l’Administrateur de l’UMONS, Philippe Mettens.

Une surface importante

L’édifice, qui date du milieu des années 70, présente une surface de 13.000 m² répartis sur dix plateaux totalement modulables et deux sous-sols dont un parking. Si l’affectation des surfaces disponibles n’a pas encore été définitivement arrêtée, il est d’ores et déjà envisagé d’aménager au rez-de-chaussée un grand amphi de 200 places avec gradins ainsi que, dans presque chaque étage, des bureaux et des salles de cours d’une capacité de 50 à 150 places. Dans une seconde phase, dont la finalisation est prévue pour fin 2021, les travaux de rénovation cibleront les étages supérieurs dont d’autres services de l’UMONS pourront également bénéficier.

Le site de l’Avenue Frère Orban aura comme effet immédiat de dégager des espaces sur d’autres campus, comme le site Warocqué qui sera davantage centré autour de la Faculté d’Economie et de Gestion.

L’UMONS a d’autres projets d’importance y compris via des partenariats privés. Ceux-ci visent à augmenter la capacité de locaux de cours, de recherche, de bureaux mais aussi de logements pour les étudiant(e)s toujours plus nombreux(ses).