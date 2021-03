L'UMons coordonne avec l'ORCW une expérience de musicothérapie dans les locaux des centres hospitaliers Epicura

L’UMons a réuni le groupe hospitalier EpiCURA et l’ORCW autour d’un projet visant à proposer "la culture en soutien au personnel soignant". L’objectif du projet est d’utiliser la musique comme instrument thérapeutique et d’inviter la culture au sein du milieu hospitalier.

Depuis le 10 mars et jusqu’au 13 mars, des musiciens de l’ORCW jouent des extraits d’œuvres de musique classique au sein de plusieurs services hospitaliers d’EpiCURA à Ath, Baudour et Hornu, notamment dans l’unité de dialyse, l’hôpital de jour oncologique ou encore en gériatrie. "La journée du 13 mars marquera, de façon symbolique, un triste anniversaire, celui du déclenchement du Plan d’Urgence hospitalier au niveau national et la fermeture du milieu de la culture", ont indiqué les instances d’Epicura dans un communiqué. "Le parcours musical proposé se déroule dans des services "non-covid" ainsi qu’auprès de patients parfois privés du monde extérieur depuis plusieurs mois."