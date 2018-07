L'UMons accentue son engagement pour l'accueil et l'intégration des migrants

L'Université de Mons (UMons) vient d'adhérer à la campagne "Université hospitalière", elle devient ainsi la deuxième université belge, après l'ULB, à s'engager officiellement en faveur du renforcement de l'accueil et de l'intégration des migrants et réfugiés dans la communauté universitaire.

Une politique d'accueil

Une motion a été avalisée mardi par le conseil d'administration de l'université. Elle est soutenue par l'Organisation Représentative de ses Étudiants (ORE) et une série de partenaires internes et externes.

L'objectif est de mettre en lumière les initiatives existantes et envisagées pour favoriser la condition des personnes migrantes et réfugiées sur le campus universitaire, de valoriser l'engagement institutionnel et celui des membres de la communauté, ainsi que d'afficher l'engagement des établissements d'enseignement supérieur en faveur de l'hospitalité envers les personnes migrantes et réfugiées dans la société.

L'empreinte de Calogero Conti

L'adhésion à la campagne s'inscrit dans le droit fil des initiatives prises par l'UMons depuis novembre 2015 à l'initiative du recteur Calogero Conti pour organiser en son sein et dans le pôle hennuyer l'accueil de jeunes réfugiés désireux d'entreprendre ou de reprendre des études supérieures devenues inaccessibles dans leur pays d'origine.

La "Cellule réfugiés" de l'UMons, qui a récemment été rebaptisée "Programme d'aide en faveur des étudiants réfugiés", a soutenu plus de 250 demandeurs d'asile provenant de différents centres d'accueil hennuyers. Près de 75% d'entre eux ont été inscrits aux cours de français langue étrangère. Près de 50% ont pu fréquenter dans la foulée en tant qu'auditeurs libres des cours à l'université représentatifs de l'orientation dans laquelle ils souhaitaient se former. La Cellule réfugiés a ensuite facilité l'inscription comme étudiants réguliers dans la filière de leur choix de tous ceux qui ont pu obtenir l'asile en Belgique.