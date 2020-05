L' UMons a participé à un projet européen qui a développé des matériaux pour capturer le CO² émis par l'industrie

Le projet européen GRAMOFON, auquel participait notamment l'UMons, s'est achevé après 42 mois avec "des résultats très prometteurs" dans le domaine de la capture du CO2, indique mercredi l'université. De nouveaux nanomatériaux adsorbants ont été développés pour capturer le CO² provenant d'émissions industrielles.

"Ces matériaux présentent également des propriétés catalytiques intéressantes pour la réutilisation du CO² et sa conversation en composés chimiques d'intérêt", souligne l'UMons. Ces matériaux ont montré des capacités d'adsorption de CO² très intéressantes et des sélectivités supérieures aux adsorbants traditionnels. Ils présentent également un coût inférieur aux technologies utilisées actuellement, avance l'université. "La caractéristique distinctive de ces matériaux est leur capacité à absorber les micro-ondes, ce qui permet de développer un système de chauffage par micro-ondes pour désorber le CO² capturé qui consomme moins d'énergie que les systèmes traditionnels de régénération", précise-t-elle. Leur utilisation permettra la réutilisation du CO² absorbé. Une procédure de dépôt de brevet, sur les matériaux et le système de désorption, a été entamée.

Le projet était doté d'un budget de 4,2 millions d'euros et regroupait neuf partenaires. Il a été implémenté en collaboration avec la Corée du Sud et financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE.