L'ULiège "décortique" le coronavirus pour mieux comprendre son fonctionnement

Comment le coronavirus se propage-t-il, comme évolue-t-il, mute-t-il ? Les chercheurs pensent qu’il est essentiel de répondre à ces questions pour mieux lutter contre la pandémie. Certaines universités, comme l’Université de Liège, se sont lancées dans le séquençage du virus.

En Belgique il n’y a pas qu’un seul virus qui est entré dans le pays, mais de nombreux virus différents.

Séquencer un virus, c’est identifier les différents gènes qui le composent. D’un malade à l’autre, le virus du Covid 19 sera certes similaire, mais pas toujours identique.

" En Belgique il n’y a pas qu’un seul virus qui est entré dans le pays, mais de nombreux virus différents. Ils ont des différences génétiques minimes mais claires, ce qui démontre leurs origines différentes ", explique Vincent Bours, directeur du département de génétique Médicale à l’hôpital universitaire de Liège (CHU).

Déterminer la vitesse de circulation du virus

Une analyse fine de ces virus permet donc d’en déterminer les différents foyers et de comprendre comment ils se sont ensuite propagés, dans le monde ou dans une région géographique plus restreinte.

Les chercheurs liégeois se sont ici associés à la KULeuven et à l’ULB. " Les épidémiologistes ont étudié les codes postaux de résidence des patients infectés et les dates de diagnostic. A partir de là, ils ont pu mesurer la vitesse de circulation de ces différents virus dans le pays, avant et pendant le confinement", précise Vincent Bours.

Efficacité des mesures de confinement

Ce genre d’étude permet donc de mesurer l’efficacité des mesures prises pour contenir l’épidémie. Par exemple, si l’on détermine que le foyer de l’un de ces virus se trouve à Bruxelles, puis que ce même virus s’est frayé son chemin jusqu’à Liège, on peut alors supposer que les virus continuent à se déplacer dans le pays, malgré les mesures de confinement.

" Pendant le confinement, on a remarqué qu’il persistait une circulation des virus mais de façon nettement ralentie ", détaille Vincent Bours. "Cette méthode va à présent nous permettre de suivre ce qu’il se passe lors des différentes phases de déconfinement ".

Surveiller l’évolution du virus, gage de fiabilité du dépistage

Ces recherches permettent enfin d’en savoir plus au sujet de la transformation du virus, de ses mutations. C’est essentiel pour s’assurer que les tests de dépistage restent fiables.

" Nous avons identifié un groupe de personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, porteurs d’un virus, tous le même ", expose Vincent Bours. " Ce virus a muté, justement dans une zone qui est ciblée par les tests de dépistage. Ici, le test ciblait deux zones différentes du virus. L’une a répondu positivement et l’autre pas, sans doute en raison de cette mutation. Cela montre bien que si l’on n’est pas attentif à ces évolutions génétiques du virus, on pourrait avoir des tests diagnostique qui ne fonctionnent plus. "

Les épidémiologistes recommandent donc à présent de tester deux zones du virus, au minimum, pour assurer une meilleure fiabilité des tests de dépistage.