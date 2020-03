L'ULB paralysée par un virus informatique: "On n'a plus accès à rien"

L’ULB a fait l'objet d'une attaque informatique sérieuse mercredi dernier. Un virus que l’université pensait maîtriser jusqu’à ce que son réseau ne soit à nouveau complètement bloqué ce vendredi.

"On ne sait pas travailler"

Ce lundi, le personnel de l’ULB ne sait toujours pas accéder au réseau internet interne de l’université. La paralysie des services est totale comme le décrit Olivier Cornelis, délégué CGSP à l'ULB : "Ils ont tout coupé. On n’a même pas accès aux documents Word. On est derrière nos ordinateurs à ne rien faire". La direction a en effet demandé aux membres du personnel de rester devant leur poste ce lundi, espérant que le problème soit rapidement résolu: "Les opérations étant en cours, l'accès aux serveurs et à l'ensemble des systèmes informatiques sera rétabli progressivement à partir de ce lundi 2 mars en matinée", explique le recteur Yvon Englert et la directrice générale Isabelle Mazzaradans dans un mail envoyé au personnel. Et de préciser que "les équipes du Département informatique ne ménagent pas leurs efforts pour procéder aux analyses nécessaires". Les experts en cybersécurité de l’ULB travaillent en effet en collaboration avec les équipes de sécurité Microsoft "pour prendre les mesures d'urgence permettant de prévenir autant que possible la contamination de nos systèmes informatiques". En attendant, le virus informatique impacte également les étudiants. Ceux-ci n'ont par exemple plus aucune vue sur leurs horaires de cours ou sur l'application de l'ULB.

Une réunion est prévue ce lundi en fin de matinée entre la direction générale et les directions d’administration pour faire le point sur cette attaque informatique et ses conséquences. L'origine de ce virus n'est pas encore établie mais certains bruits de couloirs, à prendre avec précaution, évoquent une demande de rançon.

Si un solution n’est pas rapidement trouvée, la CGSP appelle à prendre des mesures: "Qu’on renvoie les gens chez eux par exemple", propose Olivier Cornelis.