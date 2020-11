L'ULB et la VUB obtiennent un permis pour la construction d'un centre d'études commun

L'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont obtenu un permis de construire pour le "Learning and Innovation Center" à proximité de leurs campus à Etterbeek.

Ce centre d'études innovant abritera les dernières technologies pour la formation des étudiants.Maintenant que le permis a été accordé, le maître d'ouvrage public bruxellois Beliris a publié la mission pour les travaux. Le tout nouveau centre d'études a été conçu par "evr-architecten", A229, Ney & Partners et Arcadis comme une chambre d'incubation pour l'innovation et un centre de réseau pour le monde académique. Composé de sept étages, le "Learning and Innovation Center" doit favoriser la recherche, l'échange et la formation. Le centre d'études symbolisera l'étroite collaboration entre la VUB et l'ULB.

Il réunira la bibliothèque "sciences exactes et appliquées" de la VUB et la bibliothèque "sciences et techniques" de l'ULB. Il offrira également aux étudiants des deux campus différents environnements d'apprentissage: des espaces calmes pour l'étude individuelle, des locaux pour travailler en groupe, des centres d'expérience pour des activités en petits groupes et des salles d'apprentissage actif.

Avec une superficie totale de 9.000 mètres carrés, le centre pourra accueillir un total de 1.000 personnes. Les travaux devraient durer deux ans et demi. Le budget de l'ensemble du projet avoisine les 22 millions d'euros, 88% à charge de Beliris et 12% pour les universités.