L'UE devrait débloquer plus de 4 millions d'euros pour aider les ex-travailleurs de Caterpillar

L'Union européenne s'apprête à donner son feu vert pour octroyer une aide de 4,6 millions d'euros aux anciens travailleurs de Caterpillar Gosselies. Une somme destinée à aider les anciens de Caterpillar et certains sous-traitants à retrouver du boulot.

Ce montant provient du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Des aides que l'Europe peut débloquer en cas de restructurations liées à la conjoncture économique. C'était le cas pour Caterpillar en septembre 2016 lorsque la direction a annoncé la fermeture du site carolo.

Pour l'Europe, les raisons devaient être trouvées dans la chute de la production du secteur minier, le déclin des exportations européennes, l'augmentation des prix de l'acier ou encore les coûts élevés de production des machines.

Ce fonds peut donc intervenir à hauteur de 4,6 millions d'euros. Sans oublier d'autres formes d'aides mises en place par la Wallonie et le Forem au travers des cellules de reconversion.

Les soutenir dans leur reconversion

On parle ici d'aide à la recherche d'emploi, de formation professionnelle, d'indemnisations ou de subventions pour démarrer une nouvelle activité.

Au total, les subsides wallons et européens pour aider les anciens travailleurs de Caterpillar et de cinq sociétés sous-traitantes s'élèvent à 7,7 millions d'euros.

Ce fonds européen était déjà intervenu après la restructuration de 2013 pour aider les 1400 personnes licenciées à l'époque. Ici, les sommes seront versées dès que le Parlement européen et le conseil de l'Europe auront marqué leur accord, dans une quinzaine de jours.

Pendant ce temps-là, Caterpillar engrange des bénéfices records

Quant au site de Gosselies, la Région wallonne en deviendra propriétaire d'ici une dizaine de jours.

Et cette annonce intervient au moment-même où le groupe américain Caterpillar annonce des bénéfices records et une hausse spectaculaire de ses ventes ces derniers mois. En un an, Caterpillar a même engagé près de 11.000 personnes dans le monde. De quoi faire regretter encore un peu plus la fermeture du site de Gosselies, il y a deux ans.