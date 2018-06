L'UCL met en place un programme pour aider des étudiants-réfugiés à reprendre ou commencer une formation

Ils sont originaires de Syrie, du Tchad ou d’Afghanistan, et ils sont arrivés en Belgique pour fuir la guerre et les persécutions dans leur pays. L'UCL a mis cette année en place un programme d'accueil qui leur permet désormais de reprendre ou de commencer une formation. Avec un accompagnement personnalisé.

Une quinzaine d’étudiants-réfugiés ont ainsi été sélectionnés pour cette année préparatoire. Ainsi, Ahmad, originaire d’Afghanistan, a passé 20 ans en Iran où sa famille avait trouvé refuge pour échapper aux persécutions. Mais en Iran, la vie n’était pas simple non plus. Ahmad a donc voulu tenter sa chance en Europe. "Je suis passé par plusieurs pays avant d’arriver ici en Belgique : la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne… Cela a pris plus ou moins trois mois. Trois mois très difficiles !"

Arrivé chez nous en 2016, Ahmad bénéficie aujourd’hui du statut de réfugié. Et cette année, il a participé au lancement du programme "access to university" mis en place par l’UCL.

"L’UCL a toujours accueilli des étudiants-réfugiés. On en a d’ailleurs environ 80 dans nos programmes réguliers, explique Dana Samson, prorectrice à l’international. Mais ce dont on s’est rendu compte, c’est que c’est important de pouvoir donner un accompagnement plus personnalisé, plus intégré afin de les aider à surmonter les obstacles qu’ils rencontrent lorsqu’ils décident de reprendre des études."

Au programme cette année : apprentissage du français et immersion dans des cours pour se familiariser aux méthodes d’enseignement. Pour l’UCL, ça fonctionne. "On s’est rendu compte qu’il y a une belle mobilisation au sein même de la communauté universitaire, ce qui a permis aussi de mettre en place diverses activités extra-académiques, toutes vraiment vitales pour stimuler les échanges interculturels."

Et après cette année préparatoire, les étudiants-réfugiés commenceront véritablement leurs études au mois de septembre.