L’Outlet Mall urbain en cours de construction à Clabecq est présenté en ce moment au MAPIC de Cannes

Il s'agit d'un projet commercial et immobilier qui verra le jour sur le site des anciennes Forges de Clabecq. Il comprendra, à terme, 700 appartements et 15.000m² de commerces. Le tout pour un investissement de 160 millions d'euros. De quoi radicalement changer le visage de la commune de Tubize d'ici peu.

Le MAPIC, ce passage obligatoire

C'est un sacré projet qui est en ce moment présenté au MAPIC de Cannes. "Pour l'instant, nous sommes accueillis de manière positive, affirme le développeur du projet Pascal Seret. Maintenant, c'est un tout nouveau projet pour la plupart des personnes étant donné que nous n'avons pas beaucoup communiqué là-dessus. Le fait d'avoir enfin choisi un gestionnaire peut maintenant nous aider à commercialiser ce village de marques." Actuellement, aucune enseigne n'a encore été annoncée.

Des contacts sont donc en train d'être pris dans le sud de la France. "C'est un projet de grande ampleur et le MAPIC est un passage obligatoire. Les contrats ne se signent pas ici mais les premiers contacts sont importants. Un projet comme celui de Tubize ne pouvait pas ne pas être présenté à Cannes", affirme encore le développeur.

Mobilité et environnement comme arguments de vente

Pour attirer les investisseurs, l'accent sera notamment mis sur la mobilité et l'environnement. "Reconstruire la ville sur la ville, c'est le futur des centres commerciaux, dit encore Pascal Seret. Il faut arrêter d'utiliser les sols pour y implanter des commerces. De plus, la structure se situera à proximité de la gare. La gare est à trente minutes de la gare du Midi à Bruxelles. Les personnes qui veulent habiter dans les futurs appartements pourraient très bien y vivre sans avoir de permis de conduire. Tout est fait pour qu'ils puissent trouver leurs légumes qui seront cultivés sur les toits des magasins et qu'ils puissent avoir accès aux commerces de proximité. L'objectif est que les jeunes puissent vivre dans le monde d'aujourd'hui, mais qui selon moi, est le monde de demain."

Le terrassement et les fondations ont déjà débuté. Ce nouvel Outlet Mall urbain devrait ouvrir ses portes en septembre 2023.