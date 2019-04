L'ouest du Brabant Wallon toujours sans piscine... et cela pourrait encore durer des années

Au milieu des années 2000, les communes de Tubize, Rebecq, Ittre et Braine-le-Château décidaient de construire ensemble une piscine. Baptisé "Sportissimo", ce projet intercommunal visait à remplacer la piscine de Tubize, fermée depuis peu, et à répondre à la demande des écoles et des clubs de la région. Les piscines les plus proches étant celles d'Enghien, de Braine-le-Comte et de Hal. En 2012, peu après le début des travaux de terrassement sur un site proche du vélodrome de Rebecq, le chantier a dû s'interrompre après un glissement de terrain. Depuis, l'intercommunale est en litige avec l'entrepreneur et l'architecte. Un expert judiciaire a été désigné, son rapport est attendu pour bientôt. "Nous espérons que cela débouchera sur une conciliation, indique Dimitri Legasse, président de l'intercommunale. Sinon, ce sera à la justice de trancher, et cela risque de prendre encore des années".

Le contexte a changé

Le projet n'est pas complètement enterré. Les communes, qui ont investi à raison d'un euro par habitant par année et ont contracté un emprunt, espèrent que l'auteur de projet paiera des indemnités, ou même qu'il finira de construire la piscine. Il faudrait évidemment dès lors revoir le projet de fond en comble: le permis n'est plus valable, les normes ont changé et les besoins et les moyens financiers des communes ont aussi évolué. La commune d'Ittre se dit très inquiète de l'issue du dossier: "Si nous nous retirons maintenant, nous risquons de perdre beaucoup d'argent. Mais, vu notre situation financière actuelle, avons nous vraiment les moyens de participer à l'entretien d'une piscine?", se demande le bourgmestre Christian Fayt. Le contexte a également changé: "Nous avons aujourd'hui une grande offre autour de nous en matière de piscines de loisirs, commente l'échevin tubizien des travaux, Michel Picalausa. La piscine de Braine-le-Comte, celle de Nivelles, qui a été complètement rénovée, et bientôt celle de Braine-l'Alleud. Ce qu'il nous faudrait à plus court terme, c'est une piscine prioritairement destinée aux écoles". Un partenariat public-privé est d'ailleurs dans les cartons pour construire ce type d'infrastructure, à Tubize.

Une situation peu confortable pour les écoles

En attendant, que font les écoles de ces quatre communes? "Vu qu'a Rebecq, nous n'avons jamais eu de piscine, ça n'est pas vraiment un problème, répond Dimitri Legasse. Nous avons pris l'habitude d'aller à Enghien avec les écoles, depuis que notre voisine de Tubize n'a plus de piscine". Ittre et Braine-le-Château envoient pour leur part les élèves de leurs écoles communales nager à la piscine de Nivelles. Mais ces déplacements vers d'autres entités prennent du temps aux écoles et coûtent cher aux communes. Pour permettre aux élèves de ses écoles primaires d'apprendre à nager, Tubize a depuis quelques années opté pour une autre solution: les enfants sont accueillis dans la piscine privée d'un kiné. Evidemment, l'infrastructure est petite et les enfants doivent attendre leur tour avant d'y faire une longueur, ce qui rend l'apprentissage moins efficace. "Mais le problème n'est pas insurmontable, réagit l'échevin de l'enseignement, Mourad Abdelali. Tout est une question d'organisation et nous allons tenter d'y remédier au mieux". Une réorganisation indispensable vu les délais aujourd'hui annoncés.