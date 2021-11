L'orchidée de la discorde à Nivelles

Les orchidées sauvages se sont invitées au conseil communal de Nivelles ce 22 novembre 2021. Ces fleurs rares et protégées sont visibles sur le site de l'ancien circuit automobile de Nivelles-Baulers. Un parc d'activités économiques est un pleine extension sur cette zone d'une vingtaine d'hectares. La flore n'est pas oubliée : un quart de la superficie doit être préservée. Des citoyens ont pourtant interpellé le conseil communal. Ils estiment que le chantier empiète sur cet écrin de verdure.





David Michelante est un agronome très impliqué pour l'environnement à Nivelles. Selon ses observations, les travaux de la zone d'activité baptisée Porte de l'Europe, ne respectent pas la zone protégée. "Une partie de la zone qui devait être préservée a été détruite. Nous nous sommes rendus sur place, et nous avons constaté que toute cette zone - qui était très riche en orchidées - avait été labourée par le passage des machines."



Des entrepreneurs ont-ils été indélicats au moment d'effectuer les travaux? L'Intercommunale du Brabant Wallon, propriétaire, ne l'exclut pas. Elle rappelle qu'on se trouve sur une zone d'Activité économique au plan de secteur, et que la biodiversité fait partie intégrante du projet. Baudouin Lehardy de Beaulieu, directeur général de l'InBW. "Tous ces travaux ont été réalisés sous la surveillance des départements de la région wallonne, et parfois même à leur initiative. Par exemple, des coupes de taillis et d'arbres ont été réalisées a leur demande de façon à ce que des terrains où poussent les espèces de plantes protégées soient au soleil, ce qui est plus favorable à leur multiplication."

L'orchidée de la discorde a été discutée à l'ordre du jour du Conseil Communal de Nivelles, via une interpellation orale. Pascal Rigot, échevin de l'environnement. "La Ville n'a pas de compétences pour relever une infraction. C'est clairement une compétence du DNF de la région wallonne. La ville estime que c'est au DNF a objectiver les choses et à estimer si oui ou non il y a eu infraction sur cette zone."

Le DNF est, d'autant mieux placé pour se prononcer que ses bureaux sont installés... dans le parc d'activités en question! Invoquant le devoir de réserve, il n'a pas donné suite à notre demande d'interview.