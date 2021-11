"L'Orchestre à la portée des enfants" fête ses 25 ans avec "Cendrillon" et "Frankenstein"

L'"Orchestre à la portée des enfants", une initiative des Jeunesses musicales et de l'Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL), célèbre cette année son 25e anniversaire. Pour cette bougie supplémentaire, "Cendrillon" et "Frankenstein" feront découvrir la magie du grand orchestre aux tout-petits par le biais d'une histoire adaptée, mise en scène et racontée par les musiciens et les comédiens.

Sur la musique de la Suite du Ballet de Cendrillon, de Serge Prokofiev, le metteur en scène Bernard Cogniaux a concocté avec "Cendrillon" un spectacle adaptant le conte de Charles Perrault au contexte contemporain.

Le spectacle dédié à Frankenstein, sur une musique du pianiste et compositeur Stéphane Orlando, permet, lui, à Emmanuel Guillaume d'aborder avec beaucoup d'humanité un conte terrifiant, mais aussi le thème du regard que l'on porte sur les autres, l'inclusion et l'exclusion.