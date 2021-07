L'or bleu tombe du ciel, une aubaine pour les jardiniers

Récupérer l'eau de pluie pour une utilisation quotidienne, cela demande un petit effort pour récupérer l'eau mais cela peut évidemment aussi faciliter la vie et peut-être soulager légèrement le portefeuille. Et les quantités d'eau qui s'abattent ces derniers jours ne contrediront pas l'opportunité qui s'offre aux "récupérateurs d'eau" avertis. Pour l'utilsation dans les jardins et potagers, pour nettoyer les sols, les fenêtres ou les voitures... Les systèmes D ne manquent pas pour récupérer l'eau de pluie.

Renaud Debruyne, expert chez EcoConso : "L'idéal est de raccorder une gouttière à un bidon ou un fût d'une capacité de plusieurs dizaines de litres. Avec un robinet placé à bonne hauteur. On protège l'entrée d'eau des éventuelles feuilles mortes et le tout est joué en attendant la prochaine canicule.. Cela fonctionne aussi pour les sanitaires et le ménage. On peut récupérer l’eau de pluie avec une petite installation et un filtre de base pour alimenter la chasse des toilettes. Car en général, ce sont les toilettes qui utilisent le plus d’eau à la maison : environ un tiers de la consommation. Récupérer l’eau de pluie permet de conserver l'eau potable. L'eau de pluie permet aussi de nettoyer la maison ou d'alimenter une machiner à laver à moindre coût."

Les plus économes sont passés à la citerne enterrée dans le sous-sol. C'est une solution intéressante si le toit de la maison dépasse 75 mètres carrés, cette citerne permettra alors d'alimenter un double circuit d'eau dans les maison, l'eau de pluie et l'eau de distribution, deux circuits qui évidemment, ne doivent jamais être mélangés.