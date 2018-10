L'opposition unifiée a fait basculer la majorité à Gesves

Pour contrer l'hégémonie de la liste 'GEM' du bourgmestre sortant, José Paulet, l'opposition RPG & ICG s'est rassemblée sous la liste unique RPG+. Une stratégie payante. La liste GEM perd sa courte majorité absolue, elle décroche à ce scrutin 43.51% des voix, soit 9 sièges.

RPG+ remporte 7 sièges et Ecolo 3 sièges. Les deux partis se sont entendus pour former une nouvelle majorité. La nouvelle majorité n'a pas encore annoncé le nom du nouveau bourgmestre. "Cela se discutera demain. Aujourd'hui c'est la fête" a annoncé Martin Van Audenrode au micro de nos confrères de Canal C. Il obtient le plus de voix de préférence sur la liste RPG+ avec 1.025 voix.

Le bourgmestre sortant, José Paulet, a récolté 1.219 voix de préférence.