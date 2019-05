L'opéra wallon financé par l'industrie du tabac via Japan Tobacco International

JTI, pour Japan Tobacco International, figure au côté des sponsors comme Ethias, Loterie nationale et Prométhéa sur la page d'accueil du site de l'Opéra royal de Wallonie à Liège, rapporte Le Soir lundi. Or cette publicité et ce sponsoring sont totalement illégaux en Belgique.

JTI est le producteur de Winston, Camel, Winston and Hedges et de très nombreuses marques de cigarettes et de cigares. Or la loi de 1977 sur la protection de la santé du consommateur dit clairement qu'"il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac. Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés".

Le financement illégal a été repéré presque par hasard par un groupe d'activistes et d'artistes, regroupés au sein de Fossil Free Culture Belgium. Ils militent pour mettre fin à la sponsorisation des institutions culturelles par des entreprises pétrolières qui y voient une manière d'améliorer leur image, ce qu'on appelle parfois le "art washing".

L'Opéra liégeois ne semble pas être en difficulté financière, relève Le Soir. L'an dernier, ce sont 103.420 personnes qui ont passé les portes de l'institution, soit un taux d'occupation de 99 %. Parmi celles-ci 26.770 jeunes, la cible préférée des cigarettiers.