L’Opéra Royal de Wallonie dévoile sa nouvelle saison

Au programme de la nouvelle saison de l’ORW, de l’opéra russe avec "Eugene Oneguine" de Tchaikovski, de l’opéra français avec "Mignon" d’Ambroise Thomas mais surtout, de l’opéra italien. Des œuvres très populaires telles que "Rigoletto" de Verdi ou le "Don Giovanni" de Mozart mais aussi de véritables raretés, comme ce "Mese mariano" d’Umberto Giordano, un opéra qui ne comporte qu’un seul acte et qui n’a encore jamais été joué en Belgique. Originalité : il sera couplé à un autre opéra court, "Suor Angelica" de Puccini. Cette nouvelle saison, faite de grands classiques et de curiosités est signée Stefano Mazzonis di Pralafera et reflète parfaitement la vision artistique de l’ancien directeur de l’ORW, décédé le 7 février dernier.