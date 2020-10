L'onco-esthétique, la beauté comme accompagnement face au cancer

Quand on lui demande un exemple concret, de cette différence entre l’esthétique classique et l’onco-esthétique, elle nous dit " qu'on ne fera pas la même manucure en esthétique classique qu’en sociale, parce que les produits attaquent ce qu’on appelle les phanères et détruisent complètement les ongles. Et donc, les disciplines sont totalement différentes à ce niveau-là. "

Cédrine Gorreux, Esthéticienne sociale, nous éclaire : " les produits utilisés sont différents en oncologie. On retrouve des problèmes cutanés causés, par exemple, par la chimiothérapie, et donc les produits et actifs traditionnels ne peuvent pas être utilisés. Ce sont des soins très spécifiques, et c’est très important de bien faire la différence. "

Le métier d’esthéticienne sociale

L’onco-esthétique fait partie intégrante du métier de Cédrine. Esthéticienne de formation, elle décide en 2009 de faire une spécialisation et de se lancer dans le social. Deux ans plus tard, elle crée Le Temps d’un Instant, une ASBL qui propose des soins esthétiques aux personnes malades, et celles en difficulté psychologique et sociale. Elle s’adresse donc, non seulement aux personnes atteintes de cancer, mais aussi à celles en grande précarité, aux victimes de violences ou de maltraitances, etc. Avec toujours le même objectif : leur offrir des moments de bien-être et une meilleure estime de soi.

" L’esthétique sociale offre des moments de lâcher-prise et de relaxation. Avec les patients, nous échangeons beaucoup de conseils, des sourires, des mercis, des histoires de vie, des anecdotes… " et Cédrine aimerait forcément que ça perdure. " Et pour ça, forcément, l’ASBL compte sur le soutien de nombreux bénévoles. " Du coup, Cédrine mène le même combat depuis 10 ans : elle informe et sensibilise autant qu’elle peut le secteur médical et le grand public.