L'Ommegang et Bruxelles-les-Bains ont-ils changé leurs plans en vue du quart de finale contre le Brésil?

Brésil-Belgique, l'affiche des quarts de finale va attirer toute l'attention ce vendredi soir. Mais deux événements bruxellois d'envergure auront pourtant lieu en même temps : la deuxième représentation de l'Ommegang sur la Grand Place, et l'ouverture de Bruxelles-Les-Bains. Alors, les organisateurs ont-ils prévu de modifier leur plan à cause du match ?

A Bruxelles-Les-Bains, il sera possible de voir la rencontre, mais à l'intérieur. Et le nombre de personnes est limité à 700.

Tout cela était prévu avant la qualification des Diables. Les organisateurs n'ont pas fait évoluer leur dispositif. Du coup, ils s'attendent peut-être à accueillir un peu moins de monde que d'habitude sur la plage le long du canal.

"On ne peut pas y faire grand-chose, nous a répondu Marina Bresciani, du bureau des grands événements. On ouvre, le dispositif est en place depuis des mois… vous imaginez bien qu’on n’a pas pu adapter en dernière minute, en plaçant un écran géant sur le site."

Du côté de l'Ommegang, pas de changement non plus dans l'organisation malgré la qualification. Une qualification qui n'a pas eu d'incidence sur les ventes de tickets. "A chacun son public, explique Paul Legrand, président de l'asbl Ommegang Brussels Event. Et puis, tous les quatre ans (voire tous les deux ans), c’est comme ça ! Cela ne nous fait donc pas très peur. On sait bien que les calendriers se chevauchent."

Cela dit, dans les sacoches et les costumes des figurants qui entrent un peu plus tard en scène, la 4G va sûrement chauffer les téléphones... "Il y a bien un écran géant mais c’est pour le spectacle. De toute façon, si on gagne, je pense qu’il y aura une annonce peu de temps après sur la Grand Place."

Et en cas de succès des Belges, les spectateurs de l'Ommegang pourront profiter de la fête et de la foule qui envahira à coup sûr le centre-ville.

C'est d'ailleurs pour des raisons d'effectifs, vu la soirée qui pourrait s'annoncer, que la police a décidé d'annuler la Roller Parade qui mobilise pas mal d'agents.