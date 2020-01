L'offre électrique de Villo suscite de nombreuses questions chez les députés bruxellois

Les premiers mois d'existence de l'offre de vélos partagés Villo en mode électrique à Bruxelles suscitent de nombreuses questions et critiques de députés bruxellois, est-il ressorti mardi des multiples demandes d'explications d'élus régionaux tant de l'opposition que de la majorité à la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Lancé avec un certain retard, le système proposé d'alimentation à l'aide d'une batterie amovible a lui-même fait l'objet de remarques négatives, tout comme certains aspects du contrat liant la Région au groupe industriel JCDecaux.

Le premier interpellant, Christophe De Beukelaer (cdH) a jugé qu'en comparaison avec l'offre de vélos en free-floating, sans aide publique, le parc de Villo basé sur un système de bornes était dépassé. Il ne permet pas le déplacement en porte à porte; il impose de se déplacer vers une autre station, lorsqu'une première est vide; il impose des déplacements en camion polluants pour alimenter les stations en vélos; l'emprise sur l'espace public est importante; et enfin, le système de batteries, à l'autonomie "rikiki" de 5 à 10 km maximum, oblige l'utilisateur à charger sa batterie chez lui et à l'avoir sur lui.

Qui plus est, a-t-il ajouté, le contrat repose sur la publicité, fond de commerce de JCDecaux, et pas sur une incitation à intensifier l'utilisation des vélos. Conséquence? Chaque vélo est utilisé moins d'une fois par jour, "le taux le plus mauvais d'Europe". Seuls points positifs, selon l'élu cdH: la couverture territoriale et le prix nettement plus attractif.

Les nombreux autres intervenants dans l'échange (A. Verstraete-Groen; Tristan Roberti-Ecolo; Cieltje Van Achter- N-VA; Emmanuel De Bock-DéFI; A. Bertrand-MR) n'ont pas non plus été avares de questions et, pour certains, de remarques du même tonneau.

Au passage, Julien Uytendaele (PS) a fait observer que sa demande de batterie formulée le 2 décembre dernier n'avait jusqu'ici pas suscité la moindre réaction de Villo.

Toujours dans la majorité, les députés verts n'ont pas fait secret de leurs réticences sur ce type de contrat entre les pouvoirs publics et des sociétés publicitaires.

Le contrat originel avec Villo porte sur l'exploitation de 5.000 vélos en libre service en échange d'un feu vert à l'implantation de 500 panneaux publicitaires de 2 m2 et de 45 autres de m2. En échange de la mise en service de 1.800 vélos électriques alimentés par des batteries amovibles, au départ du dispositif de bornes existant, le gouvernement bruxellois sortant a autorisé JCDecaux à transformer 200 panneaux publicitaires 2 m2 classiques et 15 panneaux de 8 m2 en panneaux digitaux. Ceux-ci ont été au centre de critiques de plusieurs élus pour la pollution visuelle qu'ils engendrent, voire les risques en matière de sécurité routière.

A ce sujet, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt a souligné que les panneaux digitaux ne pouvaient être placés en Zones à concentration d'accidents (ZACA).

Mme Van den Brandt a par ailleurs indiqué que le contrat conclu entre la Région et JCDecaux arrive à échéance en septembre 2026. Selon elle, la Région ne peut y mettre fin préalablement qu'en cas de non-respect caractérisé par JC Decaux d'une des obligations substantielles prévues ou pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées et dans ce cas, moyennant indemnisation.

A l'entendre, il sera opportun de tirer les leçons de ce type de contrat, mais il ne serait pas responsable d'y mettre fin unilatéralement avant terme.

La ministre a par ailleurs indiqué que près de 1.000 batteries portatives avaient été louées jusqu'à présent, et que 12% des locations de Villo portent sur des vélos électrique.

Apparu en 2008, Villo reste le système de déplacement le moins cher sur tout le territoire régional. Cela n'empêche que l'attractivité de "eVillo" doit encore faire ses preuves, a-t-elle conclu.