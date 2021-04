L'occupation de la Monnaie à Bruxelles s'achève ce dimanche soir

Le collectif « Bezet La Monnaie Occupée » quitte la Monnaie à Bruxelles ce dimanche soir, après deux semaines d'occupation visant à donner une tribune à "toutes les voix étouffées par la crise du coronavirus". Le collectif n'a pas pu obtenir l'autorisation de La Monnaie de prolonger cette tribune à la fois artistique et politique.Le collectif, formé par de jeunes travailleurs et étudiants du secteur culturel, occupent depuis le 3 avril l'intérieur du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Ceux-ci ont organisé chaque soir, de 17h00 à 19h00, une tribune artistique et politique sur le parvis du théâtre, dans le but de recréer du lien social et d'interpeller le gouvernement.

Pour sa dernière action ce dimanche, le collectif a installé sur la place de la Monnaie, dès 12h00, des structures en carton fabriquées à partir de déchets récupérés. Le public est invité à les réorganiser et à se les réapproprier, tandis que différentes performances artistiques ont lieu dans et autour de celles-ci. À 17h00, cette animation a laissé place à la tribune quotidienne, durant laquelle différentes personnes se sont exprimées sur le parvis de La Monnaie au sujet des impacts des "mesures Covid sur leur vie." Depuis le 3 avril, le soutien de plus en plus important qui est exprimé quotidiennement à notre occupation et à nos tribunes confirme que le besoin de culture, de lien social et de débat est essentiel ", a déclaré le collectif. "Nous ne sommes pas dupes de choix politiques qui, au nom d'une gestion sanitaire, renforcent les inégalités et les rivalités ".