L'observatoire des prisons dénonce une situation cauchemardesque à Saint-Gilles

En temps normal, la prison est déjà au bord de la rupture, alors maintenant…

Pour Marie Berquin, les personnes détenues souffrent d’un état de santé physique et psychique plus mauvais que la population générale et, dans le même temps, ont un accès aux soins de santé insuffisant. Rien d’étonnant donc à voir les tensions et le désespoir se développer dans un tel contexte. De nombreuses instances internationales (Conseil de l’Europe et ONU) ont recommandé aux États de réduire leur population carcérale en temps de pandémie. Or, dénonce l’OIP, les mesures prises, en Belgique, par le pouvoir exécutif pour garantir les droits des détenus et éviter une crise sanitaire au sein des prisons, sont totalement insuffisantes. Les magistrats se montreraient même réfractaires aux demandes de libération formulées actuellement.

Aujourd’hui, le nombre de détenus à la prison de Saint-Gilles serait pratiquement revenu à celui d’avant la crise sanitaire.