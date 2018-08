L'Irisbox est de plus en plus utilisée mais ne plaît pas à tout le monde

Une alternative proposée par la commune de Schaerbeek

À Schaerbeek, il existe une alternative à l'Irisbox. - © Héloïse Wibaut

Le service ne plaît pas à tout le monde. À Schaerbeek, un nouveau guichet électronique propre à la commune va voir le jour. David Neuprez, le directeur général de l'administration de la commune, trouve le service Irisbox très limité et pas assez développé. Il déplore que le site de la Région bruxelloise n'offre pas tous les documents possibles. Certains papiers nécessitent encore la venue en personne des citoyens. De plus, la commune ne reçoit que 1000 demandes via Irisbox par an, ce qui est peu par rapport aux centaines de citoyens qui viennent tous les jours dans la maison communale.

Le CIRB n'encourage pas du tout ce genre de pratique. Selon Patrick van Vooren, cette initiative va contre les principes d'un guichet régional. Il prône une unicité dans les services électroniques bruxellois. Le but de l'Irisbox est en effet de proposer une seule et même plateforme pour tous les citoyens et pour tous les services. Un seul endroit et une seule manière d'utiliser le site permet de faciliter les démarches administratives des Bruxellois.