L'IPES bientôt sur le site de l'athénée Maurice Carême à Wavre: une vente "historique"

A l'étroit dans un bâtiment vieillissant quoique bien situé Quai aux Huîtres, dans le centre de Wavre, l'Institut provincial d'enseignement secondaire (IPES) envisage depuis quelques années de quitter son implantation actuelle. Une option que la province de Brabant wallon a préférée à celle de la rénovation. "C'est effectivement 4,5 millions d'euros pour rénover et sept pour construire. Mais on récupère aussi un terrain un terrain d'une valeur de trois millions et un autre d'un million et demi", précise le président du Collège provincial Mathieu Michel. Et le terrain dont la province a fait l'acquisition ce vendredi n'est pas n'importe lequel: il s'agit d'une surface de 2,6 hectares sur le site de l'athénée royal Maurice Carême.

Deux réseaux se rapprochent

L'extension de l'IPES en occupera la moitié. Deux réseaux de l'enseignement officiel, le provincial et celui de la fédération Wallonie-Bruxelles, qui vont cohabiter sur un même site, c'est une première. Ils feront même plus que cohabiter, car il est question de mettre cantine scolaire et salle de sport en commun. Mais outre les économies d'échelle, Alain Faure, préfet coordinateur de la CFWB pour la zone Brabant wallon, voit d'autres avantages à ce rapprochement: "C'est d'avoir une offre d'enseignements complémentaires. Les choix d'orientation s'opérant à partir de la troisième, l'idée est de préparer une éventuelle transition vers l'enseignement qualifiant, afin que ce soit un choix positif et non un choix de relégation". Le nouveau bâtiment pourra en outre accueillir 800 élèves, soit deux fois plus que l'implantation actuelle.