L'Intercommunale Ipalle va tester pendant un an la collecte sélective des blocs Ytong dans six de ses recyparcs

Ipalle lance la collecte sélective de béton cellulaire (Ytong), à titre d’essai et pour une durée d’un an, dans six de ses recyparcs, à savoir Antoing/Brunehaut, Comines, Ellezelles/Flobecq, Frasnes, Leuze et Tournai 3, situé à la chaussée de Renaix. Les blocs de construction Ytong sont de couleur blanche, ils sont légers et alvéolés. Ils ne doivent pas être confondus avec les autres déchets de construction comme le béton classique ou le plâtre.

Les blocs Ytong sont habituellement repris dans les "encombrants non-incinérables". Leur collecte spécifique participera à l’économie circulaire puisqu'elle permettra le recyclage d’un nouveau flux de déchets.

La pérennisation et l’étendue de cette expérience à l’ensemble des recyparcs Ipalle dépendra des quantités collectées lors de cette expérience pilote, mais aussi de la qualité du matériau déposé par les usagers.