L'intercommunale Hygea suspend ses collectes en porte-à-porte

La direction de l'intercommunale Hygea a indiqué mercredi que les collectes de déchets en porte-à-porte étaient suspendues ce mercredi et jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise après une réunion entre les travailleurs et la direction.

Les collectes en porte-à-porte d'Hygea sont suspendues ce mercredi. La direction a constaté, après une réunion avec les travailleurs mercredi matin, "qu'il n'était plus possible de maintenir une relation de travail saine et basée sur la confiance au sein du département collecte en porte-à-porte". Les instances de l'intercommunale n'ont pas tenu à donner de plus amples informations. Toutes les activités de collectes en porte-à-porte ont donc été suspendues, notamment à Estinnes, Le Roeulx, La Louvière, Mons, Morlanwelz, Quaregnon.

La direction d'Hygea a indiqué qu'elle met "tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible". Des informations sur les prochaines collectes de la semaine et l'organisation éventuelle de collectes de rattrapage seront communiquées dès que possible.