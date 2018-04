L'insolite au cœur de la promotion du tourisme wallon

Sandrine Delcour est coordinatrice pour l'Office du tourisme wallon. Après une année 2017 placée sous le signe de la gourmandise, le tourisme wallon mise sur son offre insolite. L’occasion de découvrir les facettes originales et innovantes de la Wallonie et de mettre en valeur des lieux ou des attractions parfois méconnues mais tout aussi surprenantes.

Le deux éditions précédentes ayant rencontré un franc succès tant du côté des opérateurs que du côté des visiteurs, l'Office du tourisme wallon rempile pour une nouvelle édition. Mettre l’accent sur une thématique bien spécifique permet de concentrer les moyens sur un produit en particulier avec le concours de l’ensemble des acteurs, ce qui offre une émulation intéressante en termes de créativité.

Pour Sandrine Delcour, beaucoup de lieux insolites sont méconnus en Wallonie. L'idée est donc de tous les regrouper sur un même site internet afin de donner envie de découvrir le sud du pays. Exposition de sculptures en chocolat au Luxembourg, première expérience de réalité virtuelle à "The Vex" en Wallonie ou visite de la grotte Saint-Antoine de Padoue à Namur. Au total : 200 activités à découvrir.

Accalmie post-attentat?

Le secteur du tourisme représente environ 6% du PIB wallon soit 60.000 emplois non délocalisables et 10 millions de visiteurs par an. "Ceux qui passent le plus de nuits en Wallonie sont les Flamands. Par contre, les Belges francophones qui viennent d'ailleurs en Wallonie ou de Bruxelles sont les premiers excursionnistes", rajoute Sandrine Delcour.

Enfin, la coordinatrice n'a pas l'impression que la Wallonie a fortement été impactée par les attentats du 22 mars au contraire de Bruxelles qui a vu son taux de tourisme diminué. Par contre, elle constate une augmentation de Belges francophones durant cette période qui "voulaient peut-être éviter les grandes villes pour plus de calme".