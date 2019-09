L'inclusion au centre de la rentrée scolaire d'Herstal

L’enseignement communal de Herstal va continuer à proposer des repas chauds gratuits à ses élèves. Par ce biais, elle poursuit son travail de lutte contre les inégalités sociales. Depuis le 10 septembre, une troisième école bénéficie des repas chauds. Après les établissements Bellenay et Faurieux. Ce sont les élèves de maternel de l’école Lambert Jeusette qui bénéficieront à leur tour de cette offre. Ce qui représente 200 enfants. Par ailleurs, la gratuité des écoles de devoir, des garderies et de la piscine sont maintenues et les fournitures scolaires gratuites seront plus nombreuses.

" La gratuité des repas scolaires est une avancée fondamentale pour un meilleur développement de l’enfant dès son plus jeune âge. Je me réjouis de l’extension des repas chauds gratuits à une troisième école. Cela va permette à notre enseignement de continuer son travail de réduction des inégalités sociales. Au-delà des repas en tant que tels, qui privilégient le biologique et les circuits courts, notre enseignement va continuer d’insérer la démarche dans notre philosophie de co-éducation permettant ainsi d’inclure les parents et les enseignants dans ce beau projet ", précise Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstal via un communiqué.

Pour rappel, les cantines scolaires gratuites s’insèrent dans un projet pilote que la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé il y a 1 an. A son lancement, il concernait 78 écoles francophones maternelles et vise à lutter contre les inégalités sociales.