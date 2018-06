L'incinérateur de Virginal, un four à déchets vieillissant dont le permis expire en 2026

L'incinérateur de Virginal (Ittre) brûle et valorise nos déchets ménagers depuis plus de 20 ans. Et pour continuer à exploiter après 2026, cette unité de traitement a besoin d'une nouvelle autorisation. Une demande de permis qui fait l'objet d'une enquête publique à Ittre, Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Rebecq et Tubize.

Quel est l'enjeu de cette demande ?

L'autorisation actuelle court jusqu'en 2026. Elle concerne deux lignes d'exploitation avec valorisation énergétique et traitement des fumées. Mais ces installations ont 20 ans et nécessitent d'importants travaux de maintenance.

"Les travaux ne seront évidemment pas les mêmes si on décide d’aller au-delà de 2026", explique Laurent Mafa, directeur d'exploitation du site.

Second motif de la demande de permis : pouvoir répondre au souhait de plusieurs entreprises voisines. Des entreprises intéressées par la vapeur issue du traitement des déchets. Une vapeur source d'énergie. "Ce genre de projet (de valorisation thermique) s’amortit en 10 – 15 (voire 20) ans. On peut donc difficilement lancer ce genre de projets actuellement." Mais ce serait donc possible moyennant un nouveau permis.

Par ailleurs, le site d'Ittre devra s'adapter à l'évolution des quantités de déchets produites : il y aura moins de plastiques, et davantage de déchets organiques.

Quant à l'impact des fumées sur l'environnement… "Les normes européennes, en termes de rejets, sont de plus en plus strictes. Et ça évoluera encore. Nous sommes suivis à ce niveau-là. Nous avons même certaines normes qui sont plus strictes – je pense notamment aux oxydes d’azote – que le reste de l’industrie en Europe !"

Les déchets ménagers traités à Virginal proviennent du Brabant wallon et de Braine-le-Comte, commune hennuyère voisine.

Enfin, rappelons qu'une partie des déchets du Brabant wallon sont d'abord transférés au Centre de pré-traitement de Mont-Saint-Guibert, avant d'être brûlés à Virginal.