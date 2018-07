L'incendie dans une entreprise de recyclage automobile à Ghislenghien est maîtrisé

Un incendie s'est déclaré samedi matin dans une usine spécialisée dans le recyclage des pneus, dans le zoning de Ghislenghien (Ath). Une épaisse colonne de fumée noire se dégage dans le ciel. Les pompiers de la zone ouest du Hainaut sont sur place. Du matériel d'intervention de Leuze, Ath, Tournai, Lessines et Estaimpuis a également été envoyé sur les lieux, où 500 carcasses de voitures sont stockées.

Le feu a été maitrisé peu après midi, et le périmètre de sécurité levé vers 12h45. Une centaine de carcasses ont été touchées. Les fumées ne sont pas toxiques pour les habitants aux alentours, a assuré le commissaire de la zone de police athoise, les carcasses de voiture ayant été traitées.

L'origine de l'incendie est inconnue, une enquête est en cours pour le découvrir.

Galloo Recycling dispose de filiales en Belgique, en France et aux Pays-Bas. La société recycle des déchets d'équipements électriques et électroniques et de véhicules hors d'usage. Selon les pompiers, ce sont 500 véhicules qui sont stockés au sein de cette entreprise et qui sont menacés par les flammes.