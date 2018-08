L'incendie au port d'Anvers est maitrisé, plus aucun risque pour les populations avoisinantes

L'incendie au port d'Anvers est circonscrit. La phase d'urgence communale avait été déclenchée dimanche matin à Anvers en raison des fumées qui se dégageaient d'un incendie survenu au port samedi soir. Celles-ci causaient des irritations et des difficultés respiratoires, avait indiqué les autorités de la ville. À l'heure actuelle il n'y a plus aucun risque pour les population avoisinantes, même si le périmètre de sécurité reste, à l'heure actuelle, maintenu. La circulation dans le port est toujours suspendue tout comme les activités sur les voies navigables.

L'incendie s'est déclaré samedi matin dans un entrepôt de 6000 m2 rempli de sulfure de nickel. Sur base de mesures effectuées par les autorités, des bateaux et entreprises dans un rayon de 1,8 km ont été évacués. La navigation et la circulation à proximité ont été limitées. Les citoyens d'Ekeren, Stabroek et Kapellen pourraient être incommodés par les fumées. Ils sont invités à garder leurs fenêtres fermées.

Cet incendie constitué de petites flammes, occupait une surface étendue. Samedi soir, les pompiers, en concertation avec l'entreprise concernée avaient examiné les différentes options d'extinction de l'incendie.

Sur la base des mesures permanentes des substances nocives dans l'air, il a été décidé d'évacuer les navires de mer et les entreprises dans un rayon de 1,8 km autour du site de l'incident (la partie ouest de Luithagen) , soit entre le bassin Leopold et le sud du Churchilldok, y compris tout ce qui se trouve autour du 6e Havendok).