L'Inc'Rock Festival fête ses 15 ans avec une soirée inédite et nostalgique, ce jeudi

L' Inc'Rock Festival débute ce jeudi, à Incourt! L'édition 2019 commencera par une soirée inédite, sous chapiteau, pour fêter les 15 ans de l'événement. Cet anniversaire intimiste aura un parfum de nostalgie. La soirée "Les Chansons de nos Vies" réunira une dizaine d'artistes qui ont marqué les années '80 et 90', comme Alec Mansion, Philippe Lafontaine, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand ou Gérard Lenorman. Et pour faire le pont avec l'affiche principale du festival prévue du vendredi au dimanche, des artistes plus jeunes comme Marc Pinilla (Suarez) ou Benny B établiront un pont entre les générations.

D'anciens hits en apéro

En guise d'apéro pour ce 15ème anniversaire du festival, c'est donc une soirée rétro, intimiste et originale qui précédera le plat principal de l'affiche 2019. Au programme de ce jeudi soir, dès 20H30: Enrico Macias, Gérard Lenorman, Philippe Lafontaine, Suarez, Sttellla, Benny B, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand et Alec Mansion. Sans oublier leurs amis musiciens, ainsi que l'un ou l'autre invité surprise. Le tout sous la houlette de Grégoire Dune, directeur artistique et proche de Benoît Malevé, un des pères du festival.

"Je voulais réunir des amis autour d'un projet musical basé sur l'émotion et l'intimité", explique Alec Mansion (membre du groupe Léopold Nord & Vous- "C'est l'amour"-1987). "Nous reprenons en solo ou en duo des chansons qui ont marqué nos vies et celles du public. Des tubes qui sont toujours dans nos têtes, mais avec de nouveaux arrangements. Marc de Suarez, par exemple, reprend le célèbre Jardin d'Hiver de Henry Salvador, à la sauce reggae. Les reprises se veulent originales et plus intimistes que les versions initiales. Nous voulons que le public se replonge dans le passé avec ces standards de la chanson qui traversent le temps".

Hommage à Maurane

"Il y a environ un an, nous étions avec Maurane. Et quelques jours plus tard, nous apprenions la triste nouvelle. J'ai donc proposé à ses musiciens de rendre hommage à la chanteuse. Ce qu'ils ont accepté. Ce jeudi soir, ils interpréteront des titres de Maurane avec Sandra Kim, notamment."

Born to be Alive

Ce sera sans doute un des moments forts de cette soirée "bon enfant". Patrick Hernandez interprétera une version peu connue de son célèbre hit Born to be Alive (1979). "Je suis moi-même étonné de voir que le public, 40 ans après, connaît toujours cette chanson et ne s'en lasse pas. Pas plus que moi, d'ailleurs. Ce titre est toujours un plaisir pour moi. Il est difficile de dire combien de singles de ce tube ont été vendus. Mais en comptant les compilations et les différentes versions, cela fait entre 25 et 27 millions de ventes! C'est un record mondial absolu pour un seul et même titre!" Aujourd'hui encore, Born to be Alive rapporte à son auteur-compositeur-interprète entre 800 et 1.500 euros par jour! "C'est ce qu'on appelle en anglais un evergreen, un titre qui reste bien vert, indémodable".

Intergénérationnel

Aux côtés des anciens, ce jeudi soir, le public verra des artistes plus jeunes. "Nous ferons le pont entre les générations", commente le rappeur Benny B. "Avant de ma lancer dans le rap, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des chanteurs comme Gérard Lenorman ou Philippe Lafontaine. Aujourd'hui, je me retrouve sur scène avec eux. C'est un vrai bonheur pour moi. La musique n'a pas d'âge".

L'affiche principale

Vendredi, samedi et dimanche, place aux artistes actuels. Parmi les noms de l'affiche 2019: Kid Noize, Youssoupha, Koba Lad, Quentin Mosimann, Suarez, Henri PFR, GrandGeorge, Eiffel et Sttellla.

Informations sur le site www.incrock.be