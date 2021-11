L’inauguration du parcours lumineux de Namur en lumière est reportée, les autres activités sont maintenues

L’inauguration de Namur en lumière initialement prévue ce vendredi 26 novembre en soirée est reportée au vendredi 3 décembre. La cause ? L’installation du parcours lumineux Lumos Namura a pris du retard à cause du covid et des mises en quarantaine qu’il impose. L’opérateur N-Zone et ses sous-traitants ne sont pas épargnés par le virus. Les installations ont donc pris du retard. Elles se poursuivront dans les prochains jours.

La ville de Namur précise que le marché de Noël et l’exposition organisée à la Galerie du Beffroi "Créatures en scène !" sont par contre accessibles dès ce vendredi.