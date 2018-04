L'inauguration de la Croisette est loin de faire l'unanimité parmi les commerçants dinantais

A Dinant, le chantier de la Croisette se termine : plus que quatre fois dormir avant la fin du calvaire... La Croisette, c'est cet espace long de 1400 mètres en bord de Meuse, aménagé pour faciliter la cohabitation des voitures, des cyclistes et des piétons. L'inauguration officielle est prévue pour ce weekend.

Quelques heures avant le coupage du ruban, nous nous sommes rendus sur place. L’objectif du chantier, c'était de renforcer l'attractivité de la ville, de redynamiser le tourisme. Pari réussi ?

Les commerçants sont-ils optimistes ?

Disons que c'est mitigé. Il y a d'un côté ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer au micro mais nous ont fait part de leurs craintes et de leur désarroi en pointant par exemple le fait que la Ville avait décidé de tout, qu'elle n'avait toujours pas signer de contrat de location pour ces nouvelles installations, que le montant de la nouvelle taxe "terrasses" reste une inconnue et, plus encore, qu'ils devront payer douze mois de location alors qu'ils ne sortiront leurs terrasses que huit mois par an, par décision de la Ville.

L’inauguration de la Croisette fait-elle quand même des heureux ?

Difficile à dire également. N'oublions pas que certains ont vu leurs voisins fermer boutique. Disons que certains commerçants, que nous qualifierons de "modérés", voient en ce symbole de renouveau, un outil de redéploiement économique et touristique.

Prenez l’établissement "le Roi de la Moule" par exemple, une enseigne dinantaise qui a déjà quelques années au compteur. "

L'idée est donc de retourner sur la Croisette d'ici quelques mois et de dresser le bilan de l'activité générée. Pour autant que les langues se délient un peu plus d’ici là.