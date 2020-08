L'impact du Covid sur les PME, l'exemple Printbox.

Sebastien Crougaert, le directeur de l'entreprise nous reçoit avec un masque sur le nez. Un polo brodé avec le logo Printbox sur le coeur, un masque sérigraphié avec le même logo... C'est la spécialité de la maison. Ici, on personnalise les vêtements promotionnels et les objets publicitaires avec un chiffre d'affaires croissant depuis la création de la maison en 2009.

" On était franchement sur une courbe croissante en janvier tout allait bien, nous avons ensuite connu un arrêt sec et violent. En mars nous avons pour la première fois connu l'atelier à l'arrêt et expliqué à notre personnel que nous allions entrer dans une phase de récession avec du chômage économique. Ce fut très dur. Mais on a tenu et on a attendu la reprise. D'autant que nous avons lancé des travaux pour agrandir l'entreprise et ses murs. Ensuite avec le dé confinement et les premiers camps scout et les patros, nos commandes sont reparties doucement. On a rappelé nos hommes et recommencé à travailler. La broderie a repris et aujourd'hui nous ne sommes toujours pas a plein régime... "

Entretemps, le CoVid a touché de plein fouet le secteur événementiel. Les entreprises de ce secteur sont les clients de Printbox. Si elles connaissent des problèmes, l'impact est réel et indirect...

Sébastien Crougaert : " Oui, c'est vrai. Notre chiffre d'affaires est en baisse de 30 à 35%. C'est compliqué. Et on travaille avec une anticipation de quelques jours pour la production. En même temps, c'est l'habitude ici, on vit comme çà depuis quinze ans. Mais on espère vivement une vraie reprise après le 15 août. On a mis en place un nouveau projet commercial pendant cette période difficile, une autre activité. Et mis à profit le temps pour préparer notre entrée sur le marché avec ce nouveau produit. C'est pendant ces périodes difficiles que les entrepreneurs doivent se réinventer et puiser dans leurs ressources. C'est aussi dans des moments comme ceux-ci, que l'on profite du fait d'être une PME, ici tout le monde se cotoie et se connait, et on a le sentiment que nos collaborateurs comprennent parfaitement notre situation. Ils ont accepté le chômage économique et on directement repris le chemin de l'atelier dès la reprise. On est une bonne équipe. Et c'est important, pour surmonter la perte d'activité du secteur de l'événementiel. Cette année nous n'avons pas imprimé les tee-shirts des grands événements comme les 20kms de Bruxelles, ou ceux des marches de l'Entre Sambre et Meuse... On se rattrapera plus tard. J'ai bon espoir. "