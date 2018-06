"L'île en soi" à Tournai une maison pour ceux qui luttent contre le cancer

C'est une maison chaleureuse, située tout à côté du Chwapi (Centre hospitalier de Wallonie picarde). Une maison inaugurée ce samedi 23 juin par les 12 femmes bénévoles qui l'ont rêvée et par les nombreuses personnes qui ont cru en leur projet et qui l'ont soutenu. L'idée? Développer un lieu d'accueil pour les personnes adultes atteintes de tout type de cancer, quel que soit l'hôpital où elles sont suivies. Un lieu où l'on pratique la médecine intégrative, une discipline largement répandue en Grande-Bretagne et en plein essor chez nous. Le patient est considéré globalement: son corps, son esprit, sa vie sociale, son alimentation. Dans la maison, une série d'activités sont proposées dans ce but: des ateliers de cuisine, des soins de bien-être, des activités sportives adaptées, des séances de méditation et de yoga, etc... mais sans blouses blanches. Tout est fait pour faire oublier l'hôpital tout en assurant des soins de qualité.