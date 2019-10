L'IFAPME forme, notamment à Liège, des agents de pompes funèbres

Depuis l’année scolaire dernière, l’IFAPME de Liège organise une formation d’agent de pompes funèbres. Elle est également proposée par les centres de l’institut de formation en alternance de Charleroi, Mons et Namur. 128 heures de cours professionnels et 250 heures de stage sont au programme. La formation d’agent de pompes funèbres a été mise en place pour répondre à la demande du secteur, qui a besoin de main-d’œuvre qualifiée. Ceux qui la réussissent ont la possibilité de suivre ensuite une formation d’entrepreneur de pompes funèbres. Faute de demandes suffisantes, elle n’est actuellement pas dispensée à Liège, elle est, par contre, organisée à Charleroi depuis une trentaine d’années.

La formation d’agent de pompes funèbres en alternance dure un an, elle comprend plusieurs modules. "Tout d’abord des modules d’hygiène et de prise en charge du défunt.", explique Benoît Beenkens, conseiller pédagogique à l’IFAPME de Liège, "Des modules relatifs à la réglementation et puis aussi à tout ce qui est l’approche ergonomie, mais également cérémonie puisque les entreprises de pompes funèbres peuvent intervenir en présence de différents cultes."

Une validation préalable

Pour pouvoir suivre la formation, il faut remplir des conditions administratives, mais aussi que le projet du candidat apprenant ait été validé par le secteur. Benoît Beenkens précise : "Avant d’entrer réellement en formation, les candidats doivent participer à une séance d’information et puis se trouver un stage de 16 heures à réaliser dans une entreprise de pompes funèbres. Ils doivent revenir avec un avis favorable de leur maître de stage."

Lucien Scholl préside l’union professionnelle des entrepreneurs de pompes funèbres de la Province de Liège et il est formateur à l’IFAPME : "Qu’est-ce qu’on juge ? D’abord, peut-il faire notre métier ? Premier défunt qu’il va voir, évidemment s’il se sauve en courant, c’est déjà mal parti. Si la personne est en contact avec une famille lors de funérailles, par exemple, va-t-elle être correcte ? Si elle commence à mâcher du chewing-gum dans le fond de l’église, c’est déjà un critère qu’on n’appréciera guère. C’est un peu son attitude générale."

Quelles sont les tâches que Lucien Scholl confie aux agents ? "Comme partout, il faut commencer par le début.", répond l’entrepreneur, "Par exemple garnir les cercueils, voir les documents qu’on utilise… Est-ce qu’ils pourront faire une déclaration de décès ? Donc, on les accompagne tout doucement. Le premier jour, on ne va pas leur donner les clés du corbillard et leur dire : "Vous allez aller faire une cérémonie.". Tout s’apprend au fur et à mesure."

Apprendre un métier qui s’est complexifié

Et qu’apprend-il à ceux qui sont en formation ? "Beaucoup de choses.", explique Lucien Scholl, "Et c’est vraiment la base de la base, dites-vous bien. Il n’y a pas que vraiment le métier, non, il y a aussi tout ce qui est autour… Le contact, c’est fort, fort important, parce que les personnes qui arrivent sont souvent perdues, on est là pour les accompagner. C’est un métier plus complexe que dans le temps : nous étions des menuisiers qui étaient devenus pompes funèbres. Les personnes avant faisaient la toilette des défunts eux-mêmes, des fois portaient même le cercueil pour arriver à l’église. Aujourd’hui, je ne vais pas dire qu’on vend un service clé sur porte, mais pratiquement. Dans l’exemple d’une succession, combien de personnes nous demandent maintenant : "Monsieur, qu’est-ce que je dois faire, qu’est-ce que je ne dois pas faire, est-ce que j’ai un délai ?". Ce n’est pas notre métier, mais nous avons des informations à donner. Donc, le cours amène quelques petites discussions comme cela, par exemple sur une succession, au moins pour pouvoir répondre."

Valentin Heuchamps a suivi la formation de l’IFAPME. Il a effectué son stage dans l’entreprise de pompes funèbres de Lucien Scholl. Aujourd’hui, il y travaille. Valentin Heuchamps explique qu’il souhaitait : "Pouvoir aider les gens dans des moments difficiles et organiser les funérailles." Quelles qualités faut-il posséder ? "Je pense que c’est la discrétion.", répond Valentin Heuchamps, "Avoir du tact, écouter les gens. Mes professeurs m’ont appris toute la législation de base, pouvoir vérifier un certificat de décès, quels documents il faut prendre pour aller à la commune, comment organiser les funérailles, qui il faut contacter."

Ce sont donc les besoins manifestés par le secteur qui ont amené l’IFAPME à organiser la formation d’agent de pompes funèbres. Cela signifie-t-il que les débouchés sont assurés pour ceux qui décrochent leur certificat ? Benoît Beenkens, le conseiller pédagogique, tempère : "Des débouchés, il y en a, oui. Maintenant, il faut être réaliste : des entreprises de pompes funèbres, il y en a un certain nombre, mais offrir 300 places dans le secteur par an, c’est impossible."

L’an dernier, 19 apprenants s’étaient inscrits à la formation d’agent de pompes funèbres à Liège. 17 l’ont réussie. Pour 2019-2020, il y a eu vingt inscriptions à l’IFAPME de Liège.

L’IFAPME offre aussi la possibilité de se spécialiser en thanatopraxie dans son centre de Gembloux.