L'hydravion aux Lacs de l'Eau d'Heure est-il en sursis? "Pas d'infraction mais ils doivent se mettre en ordre"

En Belgique, le seul endroit où peuvent décoller et amerrir des hydravions, c’est aux Lacs de l’Eau d’Heure. Mais cette activité ne plaît pas à tout le monde et est aujourd’hui en sursis.

La locale de Greenpeace et une asbl écologiste ont décidé de déposer plainte. Selon elles, l'hydrobase serait illégale car les gérants n'auraient pas de permis d'environnement. Ils ont été mis en demeure par la Région wallonne. L'asbl qui gère l'activité sur le lac de la Plate Taille a jusqu'au 31 mars pour fournir le document.

"Ils ne sont pas en infraction puisqu’ils avaient les autorisations nécessaires, principalement au niveau de la DGTA (la haute autorité fédérale qui organise l’aviation au-dessus du ciel belge), explique Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. Ils étaient aussi en ordre au niveau des barrages (géré par la direction des barrages du SPW), pour amerrir sur le lac de la Plate Taille. Mais, effectivement, ils auraient dû demander un permis d’environnement, car ils tombent sous le coup de la rubrique des aérodromes. A ce titre-là, la police de l’environnement vient de les mettre en demeure d’introduire une demande de permis d’environnement à la date du 31 mars. A l’heure actuelle, ils ne sont pas en infraction mais ils sont tenus de se mettre en ordre."

Sauf que du côté de l'asbl Belgium Seaplane, on soutient que jamais une demande de permis d'environnement n'a été réclamé par l'administration. "Le permis d’environnement n’avait pas été demandé. Il y avait bien toute une série de conditions à remplir. On les a toutes remplies, les unes après les autres. Raison pour laquelle on a reçu ces autorisations. Mais, clairement, à l’époque, le permis d’environnement n’avait pas été évoqué… Sinon, on l’aurait fait évidemment, se défend Laurent Gilson, l'un des trois fondateurs de l'activité. On a commencé à voler il y a à peu près 3,5 ans. On vole en moyenne une fois tous les 19 jours, soit une fois toutes les trois semaines. Mais depuis six mois, on a l’impression que des personnes se sont structurées, font circuler des pétitions, avec l’objectif clair de nous voir disparaître."

Les trois pilotes comptent bien continuer leur activité d'hydravion et remettre le document requis avant le 31 mars.